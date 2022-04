Vorbildlich: Groß Ammensleberin sammelt Geld für Spielplatz

Monika Müller sammelte Spenden für einen neuen Spielplatz in Groß Ammensleben. Fündig wurde sie unter anderem bei Karin und Bernard Brehm.

Groß Ammensleben - Mehrere Monate hatte Monika Müller ihren Heimatort durchstreift. Ausgestattet mit einer Liste in mehrfacher Ausfertigung und einem Portemonnaie war die Groß Ammensleberin Straßenzug um Straßenzug abgelaufen und hatte an jeder Haustür geklingelt. Dabei bat sie um Spenden für einen neuen Spielplatz in Groß Ammensleben.