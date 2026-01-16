Ein Lichtbildervortrag in Barleben zeigt die Entwicklung der herrschaftlichen Häuser, die Bedeutung der Zuckerrübe und das Wirken von Kreisdenkmalpfleger Erhard Jahn.

Die Villa 147 in Barleben gehört zu den rund 150 Rübenpalästen in der Magdeburger Börde.

Barleben - Geheimnisse um die Rübenpaläste in der Magdeburger Börde will Kreisdenkmalpfleger Erhard Jahn verraten. Der Fachmann zeigt in einem Lichtbildervortrag am Donnerstag, 5. Februar, ab 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte im Breitweg 147 in Barleben den Aufstieg der Rübenbauern in der Region.