Wie Bauern reich wurden Vortrag enthüllt Geschichte der Rübenpaläste in der Magdeburger Börde
Ein Lichtbildervortrag in Barleben zeigt die Entwicklung der herrschaftlichen Häuser, die Bedeutung der Zuckerrübe und das Wirken von Kreisdenkmalpfleger Erhard Jahn.
16.01.2026, 09:00
Barleben - Geheimnisse um die Rübenpaläste in der Magdeburger Börde will Kreisdenkmalpfleger Erhard Jahn verraten. Der Fachmann zeigt in einem Lichtbildervortrag am Donnerstag, 5. Februar, ab 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte im Breitweg 147 in Barleben den Aufstieg der Rübenbauern in der Region.