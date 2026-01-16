Der Kommunale Wärmeplan ist öffentlich präsentiert – bis zum 30. Januar werden Stellungnahmen bearbeitet, die Planungen bis Ende März finalisiert.

Präsentation im Haus am See: Henning Harke und Anneke Balzer von der Berliner Ingenieurgesellschaft Megawatt.

Staßfurt/Bernburg - 88 Prozent des Wärmebedarfs entfallen auf Staßfurts Industrie. Und wer viel Wärme braucht, beschert viel Abwärme. Was die Nutzung – das Auffangen und Wiederverwerten im Sinne der gesamten Stadt und ihrer Verbraucher – betrifft, steht Staßfurt noch ganz am Anfang. Entscheidend sind die Kosten für thermodynamische Aufbereitungsanlagen und nicht zuletzt das dazugehörige Leitungsnetz. Um dem Ziel der klimaneutral, aber auch um dem der selbstlernend agierenden, smarten Stadt näher zu kommen.

Fernwärme

„Wir identifizieren Gebiete, in denen sich Wärmenetze, die netzgebundene Wärmeversorgung wirtschaftlich lohnen kann“, sagt Henning Harke von der von der Stadt Staßfurt beauftragten Berliner Ingenieurgesellschaft Megawatt.

Die bestehenden Fernwärmenetze einerseits, andererseits sogenannte Netzerweiterungs- und Netzpotenzialgebiete, Areale mit besonderem Beratungsbedarf und Prüfgebiete: In diese Kategorien unterteilt der Kommunale Wärmeplan die Stadt.

Wärmelinien

Insbesondere mittels Wärmelinien vermisst und kartiert man weiterhin die Gebiete, um dem Wärmebedarf, aber auch den Bedürfnissen der Bevölkerung zu entsprechen.

Spätestens alle fünf Jahre, so schreibt es das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze, kurz Wärmeplanungsgesetz (WPG), in Paragraf 25 vor, muss die planungsverantwortliche Stelle, den Wärmeplan überprüfen – und die Fortschritte bei der Umsetzung der ermittelten Strategien und Maßnahmen überwachen.

Energiecheck

„Interessant“, sagt Kerstin Spitz von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt in Bernburg, „sind für die meisten Leute die Beratungen, die vor Ort stattfinden.“

Das Smarthome, digitale Verbrauchsstellen, das Heizungsförderungsprogramm, der Energiecheck, Wärmeschutzberatungen ausgerichtet auf Wohnfläche und Energieverbrauch, Werterhalt und Wertsteigerung der Immobilie: Für Antworten auf diese Fragen lässt es sich an Spitz wenden.

Spitz; „Hoch im Kurs stehen Dämmung, Fenster- und Heizungstausch.“

Bürgerbeteiligung

Auf dem im Internet verfügbaren Einseiter (One Pager) des Klimaschutzmanagements der Stadt Staßfurt sind zahlreiche Infos und Dateien (Berichte, Karten und andere Anlagen) zur weiterhin laufenden Bürgerbeteiligung der Kommune zu finden. Erreichbar über die Homepage der Stadt: [ www . stassfurt . de / de / waermeplanung . html ]

Smartcity – die kluge Kommune

Die Intelligente Stadt – ein umfassendes Konzept der energetischen wie sozialen Klimapolitik – gilt als eine der größten Herausforderungen, um Lebensräume, Menschen, ihr Umfeld und ihre Umwelt, so interaktiv wie lebendig und selbstlernend zu gestalten.

Neben Künstlicher Intelligenz, erweiterten Realitäten und der Schwarmintelligenz der Bürger geht es dieser Tage vor allem um Kommunale Wärmepläne und ein übergeordnetes Heatmapping, das in vielerlei Hinsicht Anwendung findet.

In der polizeilichen Arbeit, für Rasterfahndungen oder die Sichtung von Gefahrenlagen, etwa auf den Weihnachtsmärkten. In der Bewerbung neuer energetischer Produkte und Systeme. Oder im Smarthome, demintelligenten Zuhause, das Hausarbeit erleichtert und den Alltag unterhaltsamer gestaltet, indem zum Beispiel Roboter im Haushalt helfen.

Die wesentlichen Arbeitsbereiche von Bund, Land und Kommune liegen insbesondere in Informationstechnik (E-Governance und telemedizinische Versorgung), Energie- und Wasserwirtschaft, Nachhaltigkeit und Recycling (Solid Waste Management) oder Mobilitäts-, Beförderungs- und Verkehrskonzepten (Urban Mobility).