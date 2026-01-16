Empowerment für Eltern Vater macht anderen Eltern in Stendal Mut
Mit Malte Galetzka hat die Kita „Abenteuerland“ in Stendal eine „Empowerment-Person“. Sein Ziel: Familien helfen.
Aktualisiert: 16.01.2026, 09:15
Stendal - „Ich möchte Eltern in ihrem Familienalltag stärken“, sagt Malte Galetzka. Den Müttern und Vätern, deren Kinder die Kita „Abenteuerland“ der Borghardt Stiftung in Stendal besuchen, bietet der 39-Jährige als „Empowerment-Person“ seine Hilfe an. Wie die Familien davon profitieren können.