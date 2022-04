Wann das Stadtfest in Wolmirstedt stattfinden soll

Lange war ungewiss, ob es in Wolmirstedt in diesem Jahr ein Stadtfest geben wird. Mittlerweile hat sich die Verwaltung positioniert und auch schon einen konkreten Plan vorgelegt.

An der Freilichtbühne neben dem Bürgerhaus soll eine Mietbühne aufgebaut werden.

Wolmirstedt - Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren alle Pläne dahin, die die Stadtverwaltung bereits für die Stadtfeste in den Jahren 2020 und 2021 getroffen hatte. Immerhin ein kleines Fest unter Beteiligung der Ortschaften hatte man im letzten Jahr stemmen können. Trotzdem kam nicht so wirklich Feierlaune auf. In diesem Jahr soll das anders laufen.