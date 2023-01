Wann die Kreisstraße zwischen Barleben und Wolmirstedt endlich wieder Fahrbahnmarkierungen bekommt

Vielbefahrene Straße soll in diesem Jahr endlich wieder Seiten- und Mittelstreifen erhalten

Elbeu/Barleben - Es ist schon einige Zeit her, dass die Kreisstraße 1177 zwischen dem Abzweig Barleben und dem Tunnel unter dem Mittellandkanal bei Elbeu saniert worden ist. Doch so richtig fertig scheint die Fahrbahn nicht geworden zu sein. Dieser Eindruck ist zumindest immer wieder Lesern der Volksstimme entstanden – so fehlen nämlich seit der „Fertigstellung“ die wichtigen Fahrbahnmarkierungen auf dem neuen Asphalt.