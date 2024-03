Der Wunsch nach einem Fahrradweg zum Naherholungszentrum besteht schon lange in Barleben. Die Gemeinderäte haben sich nun auf eine bestimmte Art der Umsetzung geeinigt. Was geplant ist.

Barleben. - Wer im Sommer mit dem Rad zum Baden an den Barleber See fahren möchte, muss einiges an Ungemach in Kauf nehmen.