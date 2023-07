Rogätz - Auf dem Kapellenberg in Rogätz wurde jetzt der Sport- und Familientag des Sportvereines Concordia Rogätz ausgetragen. Gestartet wurde zunächst mit der Fußballdorfmeisterschaft. Je nach Wohnlage im Ort wurden Teams gebildet, so dass bunt gemixt über alle Altersklassen hinweg zusammen gespielt wurde. Letztendlich setze sich das Team „Mitte-Süd“ durch.

Von Märchenmarathon bis Würfelhüpfen

An der Familienolympiade, bei der die sportlich-kreativste Familie gesucht wurde, nahmen insgesamt 32 Familien – mindestens zwei Erwachsene und ein Kind bis 12 Jahre – teil und testeten ihr Geschick an zehn Spielstationen. Auf Schnelligkeit kam es beim „Märchenmarathon“ an, wo das jüngste Familienmitglied auf einem goldenen Thron von seinen Eltern ins Ziel gebracht werden musste. Gute Ohren waren bei „Hör mal wer da spricht“ gefragt, ein wenig Glück brauchte man an der Station „Würfelhüpfen“. Die Kehlen wurden beim „Rogätzer Songcontest“ strapaziert.

Als Sieger gekürt wurde Familie Kuske – ein Dauerbrenner, wenn es um die ersten Ränge geht – die sich vor Familie Römer und Familie Schmidt durchsetzen konnten. Alle teilnehmenden Familien erhielten einen Beutel mit kleinen Geschenken sowie eine Urkunde. Für die drei Erstplatzierten gab es noch Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen.

Sieben Mannschaften baggerten

Parallel zur Familienolympiade startete das Beachvolleyballturnier. Sieben Mannschaften baggerten und pritschten um Ruhm und Ehre. Hier hatte am Ende das Team „LASD“, das sich im Finale gegen das Team „Endgame“ durchsetzte, die Nase vorn.

Abgerundet wurde der Sport- und Familientag durch eine Hüpfburg und das Kinderschminken, was die kleinsten Gäste besonders freute.

Dank an alle, die dabei waren

„Auch wenn sich das Wetter am Nachmittag durch einige Regenschauer nicht ideal präsentierte, war der Sport- und Familientag eine gelungene Veranstaltung, die letztendlich am Bierwagen und Grill ausklang und sicherlich im nächsten Jahr wieder stattfinden wird“, heißt es in einer Mitteilung.

Der Vereinspräsident resümiert: „Ich bedanke mich bei allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Das sind zum einen die Sponsoren und die Gemeinde, die das Event finanziell und mit Sachpreisen unterstützt haben. Zum anderen sind es die zahlreichen Vereinsmitglieder, die wochenlang in die Vorbereitungen involviert waren und bei der Durchführung unterstützten. Und vor allem gilt mein Dank den aktiven Teilnehmern sowie Gästen und Zuschauern.“