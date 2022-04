Warum im Frühjahr in Jersleben der Müll weggeräumt wird

Jersleben - Mächtig mit dem Müll zu kämpfen hatte am Sonnabendvormittag Paula Lessing. Gemeinsam mit ihrem Vater Alexander und weiteren Jerslebern von Heimatverein, Feuerwehr und Jägerschaft rückten sie im Rahmen des Frühjahrsputzes illegalen Müllablagerungen in dem kleinen Ort zu Leibe. Dafür hatte der Landkreis extra einen großen Müllcontainer zur Verfügung gestellt. Alexander Lessing organisiert mit den Vereinen bereits seit mehreren Jahren den Frühjahrsputz. „Ich freu mich auch wirklich sehr, dass so viele Einwohner von Jersleben mit angepackt haben“, so der Organisator.