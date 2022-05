Wasserleitungen in Elbeu sind kaputt

Die Magdeburger Straße in Elbeu ist in Höhe Siedlung halbseitig gesperrt. Hier regelt eine Ampel den Verkehr.

Wolmirstedt - Mindestens bis zum Ende der Woche müssen sich Autofahrer in der Magdeburger Straße in Elbeu, an der Abzweigung zur Siedlung, an einer Baustelle vorbeidrängen. Die Spur Richtung Wolmirstedt ist gesperrt, der Verkehr ist durch eine Ampel geregelt. Was ist passiert?