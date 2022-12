Wasserschaden im Bürgerhaus Wolmirstedt

Wolmirstedt - Die Handtücher und Wischlappen liegen noch verstreut auf dem Fliesenboden in der großen Küche im Schlosskeller des Wolmirstedter Bürgerhauses herum. Ein Bautrockner, der mitten im Raum steht und laut vor sich hin dröhnt, zeigt eine Luftfeuchtigkeit von 57 Prozent an. Es sind die Reste eines Wasserschadens, den das soziokulturelle Zentrum am Donnerstag vor Weihnachten ereilt hat.