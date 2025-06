Polizei und Tierschutz greifen ein Wegen Tierquälerei: Misshandelter Hund „Balu“ in Nacht- und Nebelaktion gerettet

In Wolmirstedt wurde ein Hund offenbar schwer misshandelt. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei. Jetzt wurde der Mischling gerettet, dessen Schicksal in ganz Deutschland für Empörung sorgt. So geht es jetzt weiter.