In der Wolmirstedter Fußgängerzone ist Radfahren erlaubt, außer an den Markttagen. Der Wochenmarkt ist längst auf ein Minimum geschrumpft. Lässt sich die Regelung ändern?

Weit und breit kein Markttreiben, doch Radfahren bleibt verboten

Radfahren ist in der Wolmirstedter Fußgängerzone an Markttagen verboten. Allerdings sind die Marktstände von der Friedensstraße aus kaum zu erkennen, die Strecke dorthin fast menschenleer.

Wolmirstedt. - Immer mittwochs und freitags gibt es in der Wolmirstedter Fußgängerzone einen Wochenmarkt. An diesen Tagen ist das Radfahren dort verboten, auf der gesamten Strecke zwischen August-Bebel-Straße und Friedensstraße. Macht das noch Sinn?