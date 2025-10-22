Radfahren an Markttagen verboten Weit und breit kein Markttreiben, doch Radfahren bleibt verboten
In der Wolmirstedter Fußgängerzone ist Radfahren erlaubt, außer an den Markttagen. Der Wochenmarkt ist längst auf ein Minimum geschrumpft. Lässt sich die Regelung ändern?
22.10.2025, 11:00
Wolmirstedt. - Immer mittwochs und freitags gibt es in der Wolmirstedter Fußgängerzone einen Wochenmarkt. An diesen Tagen ist das Radfahren dort verboten, auf der gesamten Strecke zwischen August-Bebel-Straße und Friedensstraße. Macht das noch Sinn?