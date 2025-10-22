Die Darts Gala kehrt 2026 zurück in die Messe Magdeburg. Wann das Event stattfindet und wie sich Fans jetzt schon einen Ticket-Vorteil verschaffen können.

Die Elite kehrt zurück: Die Darts Gala kommt auch 2026 wieder nach Magdeburg

Der niederländische Darts Spieler Michael van Gerwen hat bereits drei Mal die Darts-Weltmeisterschaft gewonnen. 2025 spielte er vor Tausenden Fans in Magdeburg. Auch 2026 kommen internationale Profis auf die Bühne.

Magdeburg. - Die Pfeile fliegen wieder – und Magdeburg ist mittendrin. Auch 2026 wird die Landeshauptstadt erneut Teil der European Darts Gala, einem Show-Event, das Fans aus ganz Deutschland begeistert. Wer sich frühzeitig Tickets sichern möchte, kann sich bereits jetzt einen Vorteil verschaffen.