Eintracht Gladau darf weiter in der Fußball-Kreisoberliga auflaufen. Eine Entscheidung, die deutlich macht: Wenn es darauf ankommt, ist die Sportwelt vor allem eins: feige.

Eintracht Gladau darf bleiben: Warum der Widerspruch in der Sportwelt der Demokratie schadet (Kommentar)

Gladau. - Der Landessportbund Sachsen-Anhalt (LSB) hat das Ausschlussverfahren gegen Eintracht Gladau eingestellt. Eine Entscheidung, die am Ende auch und wohl vor allem auf juristischen Gründen basierte - und die auch Amateur-Fußballer im Jerichower Land spaltet. Sie hat zudem erneut die Tür zur Frage geöffnet: Sport und Politik - gehört das zusammen? Ja, tut es.