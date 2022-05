Welche Wege schlägt Barleben in der Zukunft ein?

In Barleben gibt es eine Zukunftswerkstatt. Die Bürger sollen ihre Meinung sagen können.

In der Gemeinde Barleben sollen künftig neue Mobilitätsangebote Einzug halten. Auch darüber sollen sich Teilnehmer einer Zukunftswerkstatt demnächst austauschen können.

Barleben - In Barleben ist demnächst das Engagement von Bürgern gefragt. So kündigte Gemeindesprecher Thomas Zaschke eine sogenannte Zukunftswerkstatt an, bei der Einwohnerinnen und Einwohner mitbestimmen und sich aktiv einbringen können. Das Vorhaben ist Teil des Modellprojektes „Zukunftswerkstatt Kommunen – attraktiv im Wandel“.