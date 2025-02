Notfallseelsorger stehen Menschen in schweren Stunden bei. Was Sonnenaufgänge und der Tatort-Vorspann damit zu tun haben, berichten Kati Sültmann und Michaela Neumann-Lasner.

Wolmirstedt. - Leid haben Kati Sültmann und Michaela Neumann-Lasner schon viel gesehen, doch die Messerattacke in Wolmirstedt und das Attentat auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember hat sie in ihren Grundfesten erschüttert. Umso mehr sind die beiden Farsleberinnen überzeugt, wie wichtig Notfallseelsorge ist. Seit vielen Jahren begleiten sie Menschen in den schwersten Stunden des Lebens.