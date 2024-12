Von Kristina ReiherWolmirstedt. - Am Wochenende ist schon der vierte Advent. Wer noch auf keinem Weihnachtsmarkt war, hat dann am Sonnabend, 21. Dezember, in Glindenberg die Möglichkeit. Um 15.30 Uhr wird der Adventsmarkt auf dem Gemeindehof eröffnet.

Geboten wird allerlei Speis und Trank. „Und mehrere Beschäftigungen für Kinder“, versichert Ortsbürgermeisterin Gerhild Schmidt. Denn in diesem Jahr wird noch mehr als sonst auf die Familienfreundlichkeit gesetzt. Zur Bastelstube, die in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr im Vereinsheim geöffnet ist, dürfen die Kinder sich dieses Jahr auch in der Turnhalle austoben. „Dort bieten wir auf Weihnachten bezogene Bewegungsspiele an, es gibt tolle festlich verpackte auch Preise.“ Mit Straßenschuhen darf die Turnhalle jedoch nicht betreten werden. „Wer Turnschuhe hat, kann die gern mitbringen.“ Ansonsten kann auch auf Strümpfen mitgemacht werden.

Organisiert wurden die verschiedenen Standangebote wieder von den ortseigenen Vereinen. Neben den Senioren haben sich auch die Feuerwehr, die Jäger und der Sportverein beteiligt. „Schönes Wetter haben wir bestellt, sollte es doch regnen, sind ohnehin alle Stände unter Zelten aufgebaut“, erklärt Schmidt.

Um 17.30 Uhr kommt dann der Weihnachtsmann und verteilt Geschenke. Das Besondere dabei: In Glindenberg kommt Santa standesgemäß nicht mit dem Schlitten, sondern mit dem Feuerwehrauto.