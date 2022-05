Naturschutz Wer beschneidet die Kopfweiden an der Ohre in Wolmirstedt?

Die Ohre und der Spazierweg an ihrem Ufer liegen vielen Wolmirstedtern am Herzen. Was unter „schön“ zu verstehen ist, daran scheiden sich aber die Geister. Welche Hürden überwunden werden müssen, um die Pflege sicherzustellen, darin gab der Nabu bei einer Exkursion einen Einblick.