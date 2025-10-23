Wolmirstedts Stadträte haben beim Stadtfest gesammelt Wette gewonnen und Tischtennisplatte für Jugendfeuerwehr gekauft
Eine Wette beim Wolmirstedter Stadtfest forderte die Stadträte heraus, sich mit Klingelbüchsen unters Volk zu mischen. Nun gibt es das Ergebnis.
23.10.2025, 09:45
Wolmirstedt. - Schaffen es die Stadträte, 1016 Euro zu sammeln, forderte Moderator Wolfgang Buschner beim Stadtfest im Juni heraus. Prompt mischten sich die Volksvertreter mit Spendenbüchsen unter die Besucher. Über das Ergebnis freut sich nun die Jugendfeuerwehr.