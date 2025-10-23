Eine Wette beim Wolmirstedter Stadtfest forderte die Stadträte heraus, sich mit Klingelbüchsen unters Volk zu mischen. Nun gibt es das Ergebnis.

Wolmirstedts Jugendfeuerwehr bekommt eine Tischtennisplatte. Das Geld haben Stadträte im Rahmen einer Wette beim Stadtfest gesammelt.

Wolmirstedt. - Schaffen es die Stadträte, 1016 Euro zu sammeln, forderte Moderator Wolfgang Buschner beim Stadtfest im Juni heraus. Prompt mischten sich die Volksvertreter mit Spendenbüchsen unter die Besucher. Über das Ergebnis freut sich nun die Jugendfeuerwehr.