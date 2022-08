Wie Barleben zu seinem Sportlerheim kam

Der ehemalige Barleber Fußballspieler Achim Kiesler erinnert sich an den Fußballsport in seinem Heimatort.

Das ehemalige Barleber Sportlerheim wurde 2021 abgerissen. Ein Neubau wird es zukünftig ersetzen. Achim Kiesler aus Barleben kann sich noch zu gut an die Anfänge am Anger erinnern.

Barleben - Es wurde einem ehemaligen Fußballer von Motor Barleben schon etwas weh ums Herz, wenn man am Barleber Sportplatz vorbeiging. Denn der Sportplatz am Anger und das Sportheim gehören zusammen wie Bruder und Schwester. Das 2021 abgerissene Sportheim wird wieder neu aufgebaut. Nach nur drei Monaten konnte am 3. Juni 2022 Richtfest gefeiert werden. Es soll noch in diesem Jahr fertig werden. Das Sportheim wird etwa 664 Quadratmeter groß und wird eine Gaststätte für 80 Personen beherbergen sowie einen Clubraum, diverse Umkleideräume und Toiletten sollen Bestandteil sein.