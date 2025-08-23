Sachsen-Anhalt hat über 200.000 Pflegebedürftige, Tendenz steigend. Viele Senioren möchten möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben. Welche Ideen gibt es, damit das in Wolmirstedt geht?

Wie es gelingt, dass Senioren lange zuhause wohnen

Beim SV Kali gibt es Seniorensport mit Christine Seidel. Der wird gut besucht. Sportliche und kulturelle Angebote könnte es noch mehr geben.

Wolmirstedt. - In Wolmirstedt gibt es mehrere Wohnquartiere für Senioren, ein weiteres wird demnächst eröffnet, doch welche Strategien gibt es, damit Menschen im Alter gut in den eigenen vier Wänden leben? Dazu gab Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne im Katharinensaal Impulse. Eingeladen hatte die SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Gensecke. „Mir liegt sehr am Herzen, wie wir mit älteren Menschen umgehen.“