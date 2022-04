Wie in Groß Ammensleben die Sanierung der Kirche bezahlt wird

Seit mehreren Jahren schon wird die ehemalige Klosterkirche „Sankt Peter und Paul“ in Groß Ammensleben saniert. Mit einer besonderen Idee soll nun Geld für das nächste Projekt eingenommen werden.

Seit 2014 ist der Kiche in Groß Ammensleben sukzessive saniert worden. Nun wird Geld für die Orgel gesammelt.

Groß Ammensleben - Bereits seit dem Jahr 2014 wird in der Kirche „Sankt Peter und Paul“ immer mal wieder gebaut. Zuerst waren die Trockenlegung, Instandsetzung und Sanierung des Innenraums des Sakralbaus in Angriff genommen worden. In einem ersten Bauabschnitt wurde die Außenmauer der Kirche trockengelegt.