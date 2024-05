Der Florianstag ist der Ehrentag der Feuerwehrleute. In Wolmirstedt feierten sie zunächst einen Gottesdienst, dann gab es zwei Taufen und sieben Ehrungen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Wolmirstedt hat zwei neue Feuerwehrautos. Die wurden schon vor mehreren Wochen geliefert und nun, am Florianstag, 4. Mai, offiziell in den Dienst gestellt. Die Überraschung an diesem Ehrentag der Feuerwehrleute lauerte allerdings woanders.