Wie Zielitzer Bürgermeisterkandidaten um Wähler werben

Am Sonntag können die Zielitzer entscheiden, wer für die nächsten sieben Jahre Bürgermeister in der Gemeinde sein soll. Im Theater stellten sich die drei Bewerber um dieses Ehrenamt den Wählern vor.

Zielitz - Am kommenden Sonntag öffnen sich die Wahllokale in den Ortschaften Zielitz und Schricke. Die Wahlberechtigten sind von 8 bis 18 Uhr aufgerufen, einen neuen Gemeindebürgermeister zu wählen, der für die nächsten sieben Jahre als Ehrenbeamter auf Zeit der Gemeinde vorstehen soll. Am Dienstagabend stellten sich die Stefan Crackau und Manfred Michael Sinn (beide Einzelbewerber) sowie der Amtsinhaber Dyrk Ruffer (CDU) im Zielitzer Theater vor und beantworteten die Fragen der Wähler.