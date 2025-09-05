Junges Duo aus der Nähe von Magdeburg knackt die US-Musikcharts Wieder ein Nummer-eins-Hit in den USA: Noah-Benedikt aus Farsleben singt sich nach ganz oben
Er hat es wieder geschafft. Noah-Benedikt aus Farsleben führt mit seiner slowakischen Musik-Partnerin Melissa Mandy wieder die Hitliste an. Dabei sind beide noch verdammt jung.
05.09.2025, 18:15
Wolmirstedt. - Er hat es wieder getan: Noah-Benedikt aus Farsleben hat einen Song geschrieben, der auf der weltweit einflussreichsten Musikplattform für unabhängige Künstler ganz nach oben katapultiert wurde. Am Ziel sieht sich der 20-Jährige noch längst nicht: „Ich möchte ein Star werden“.