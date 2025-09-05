Er hat es wieder geschafft. Noah-Benedikt aus Farsleben führt mit seiner slowakischen Musik-Partnerin Melissa Mandy wieder die Hitliste an. Dabei sind beide noch verdammt jung.

Das Studio hat Noah-Benedikt in Farsleben eingerichtet. Dort bewahrt er auch seine Plattenalben auf.

Wolmirstedt. - Er hat es wieder getan: Noah-Benedikt aus Farsleben hat einen Song geschrieben, der auf der weltweit einflussreichsten Musikplattform für unabhängige Künstler ganz nach oben katapultiert wurde. Am Ziel sieht sich der 20-Jährige noch längst nicht: „Ich möchte ein Star werden“.