Eigentlich wollten die Tierheim -Mitarbeiter am Sonntag, 7. September, feiern. Doch das muss verschoben werden.

Wolmirstedt. - Das Tierheim-Sommerfest muss verschoben werden. Das teilt Tierheimleiter Otfried Müller mit. Eigentlich wollen alle Mitarbeiter am Sonntag, 7. September, mit allen Tierfreunden in der Angerstraße 4b feiern, die Tiere zeigen und gemütlich beisammensitzen. Das muss aus innerbetrieblichen Gründen an einem späteren Zeitpunkt stattfinden.