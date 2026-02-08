weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  Blaulicht in Haldensleber Innenstadt: Ungewöhnlicher Einsatz: Poller stoppt Postauto – Feuerwehr rückt zweimal aus

Ein scheinbar harmloser Poller wird am Sonnabend in der Haldensleber Innenstadt zur Ursache eines kuriosen Feuerwehreinsatzes. Ein Postfahrzeug wird beschädigt und muss abgeschleppt werden.

Von Anett Roisch 08.02.2026, 09:00
In der Hagenstraße in Haldensleben sichern Feuerwehrleute am Sonnabend den defekten Poller ab.
In der Hagenstraße in Haldensleben sichern Feuerwehrleute am Sonnabend den defekten Poller ab. Foto: Anett Roisch

Haldensleben - Ein außergewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Feuerwehr am Sonnabend (7. Februar) in der Hagenstraße gleich zweimal. Ein Mietwagen der Deutschen Post wurde dort am Nachmittag bei der Überfahrt über einen Poller beschädigt.