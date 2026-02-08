Ein scheinbar harmloser Poller wird am Sonnabend in der Haldensleber Innenstadt zur Ursache eines kuriosen Feuerwehreinsatzes. Ein Postfahrzeug wird beschädigt und muss abgeschleppt werden.

In der Hagenstraße in Haldensleben sichern Feuerwehrleute am Sonnabend den defekten Poller ab.

Haldensleben - Ein außergewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Feuerwehr am Sonnabend (7. Februar) in der Hagenstraße gleich zweimal. Ein Mietwagen der Deutschen Post wurde dort am Nachmittag bei der Überfahrt über einen Poller beschädigt.