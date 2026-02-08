Blaulicht in Haldensleber Innenstadt Ungewöhnlicher Einsatz: Poller stoppt Postauto – Feuerwehr rückt zweimal aus
Ein scheinbar harmloser Poller wird am Sonnabend in der Haldensleber Innenstadt zur Ursache eines kuriosen Feuerwehreinsatzes. Ein Postfahrzeug wird beschädigt und muss abgeschleppt werden.
08.02.2026, 09:00
Haldensleben - Ein außergewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Feuerwehr am Sonnabend (7. Februar) in der Hagenstraße gleich zweimal. Ein Mietwagen der Deutschen Post wurde dort am Nachmittag bei der Überfahrt über einen Poller beschädigt.