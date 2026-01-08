Schnee, Glätte, eisige Temperaturen Winter in Wolmirstedt: Keine Schulbusse, keine Schule, keine Müllabfuhr
Die Sicherheit auf den Straßen ist am Freitag, 9. Januar, wegen des erwarteten Winterwetters stark eingeschränkt. Das hat Auswirkungen, auch in Wolmirstedt.
08.01.2026, 17:30
Wolmirstedt. - Der Winter hat die Region fest im Griff, doch nun ist Tief „Elli“ im Anmarsch. Bisher sind Schnee und Eis auf den Straßen beräumt worden, der Verkehr konnte - gemessen an der Witterung - fließen. Am Freitag, 9. Januar, wird jedoch mit Extremwetter, Blitzeis und Schneesturm gerechnet. Das hat Einfluss auf den Schülerverkehr und den Schulbetrieb.