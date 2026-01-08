Die Sicherheit auf den Straßen ist am Freitag, 9. Januar, wegen des erwarteten Winterwetters stark eingeschränkt. Das hat Auswirkungen, auch in Wolmirstedt.

Die Fähre hat ihren Betrieb in Rogätz eingestellt. Auf der Elbe schwimmen Eisschollen.

Wolmirstedt. - Der Winter hat die Region fest im Griff, doch nun ist Tief „Elli“ im Anmarsch. Bisher sind Schnee und Eis auf den Straßen beräumt worden, der Verkehr konnte - gemessen an der Witterung - fließen. Am Freitag, 9. Januar, wird jedoch mit Extremwetter, Blitzeis und Schneesturm gerechnet. Das hat Einfluss auf den Schülerverkehr und den Schulbetrieb.