Barlebens Bürgermeister Frank Nase überrascht mit der Ankündigung zum Verlassen des TPO-Zweckverbandes. Grund ist der Bau eines Zehn-Millionen-Bürogebäudes. Wie es nun weitergeht.

Heftige Kritik und Austritt: Ist der Technologiepark Ostfalen in Gefahr?

Streitthema ist das Bürogebäude, das ohne Zustimmung Barlebens in der Steinfeldstraße im TPO errichtet wird und zehn Millionen Euro kosten soll.

Barleben - Beim Zweckverband „Technologiepark Ostfalen“ (TPO) in Barleben bahnt sich ein Streit an. Die Gemeinde Barleben als größtes Mitglied will aus der Organisation austreten. Das hat Bürgermeister Frank Nase (CDU) während eines Hintergrundgespräches mit der Volksstimme erklärt. Der Austritt sei bereits schriftlich eingereicht worden.