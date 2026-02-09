Das renommierte Oschersleber Fotostudio „Foto Paetau“ verlässt nach mehr als 20 Jahren seinen Standort in der Thälmannstraße. So geht es jetzt weiter.

Diese historische Holzkamera ist längst nur noch Deko: In Zukunft will sich Gints Metra auf neue Technologien konzentrieren.

Oschersleben - Seit mehr als 20 Jahren gehörte es zum Oschersleber Stadtbild, nun zeugt nur noch wenig von dem alten Fotostudio in der Thälmannstraße 15. Foto Paetau, einst bekannt für die Schaufensterdekoration, bestehend aus den Fotos leichtbekleideter Damen, schließt nach mehr als 20 Jahren seinen Standort. Für Inhaber Gints Metra geht es an anderer Stelle weiter.