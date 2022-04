Wirtschaftsjunioren der Börde spenden fürs Tierheimdach Wolmirstedt

Wolmirstedt - Tischlermeister, Bäcker, Metallbauer, Apotheker und mehr haben sich unter dem Dach der Wirtschaftsjunioren Börde zusammengeschlossen. Das Ansinnen erklärt Schmuckdesignerin Stefanie Fuhrmann: „Junge Unternehmer und Selbstständige wollen für die Börde was bewegen.“ Sie bieten Veranstaltungen an, in denen Wirtschaft und Soziales die Hauptrolle spielen, gehen in Schulen und vermitteln per Quiz Wirtschaftswissen. Aber sie sammeln auch Geld.