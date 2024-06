Wo das Naschen noch erlaubt ist

Die Saison ist auf dem Höhepunkt und Selbstpflücken liegt im Trend. Dabei gibt es zwischen Feld und eigenem Garten große Unterschiede. Was kosten die roten Früchte dieses Jahr am Stand und welche Angebote gibt es in der Gemeinde?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ebendorf. - Eine Erdbeere in den Korb und eine in den Mund? Naschen ist beim Selberpflücken auf dem Erdbeerfeld Gummert in Ebendorf zwar erlaubt, „das sollte aber in Maßen passieren, nicht in Massen“, erklärt Standverkäuferin Edelgard Bollmann. Zu Herzen genommen hat sich das auch Benjamin Beer, der mit seiner Oma regelmäßig das Erdbeerfeld besucht. „Wenn man alle isst, wird doch auch der Korb nicht voll“, sagt der Barleber Schüler. In den Mund gewandert ist deshalb nur eine.