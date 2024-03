Elbe-Heide - Wie in jedem Jahr laden auch 2024 die Ortschaften der Verbandsgemeinde Elbe-Heide die Einwohner und Gäste zu verschiedenen Osterfeuern ein.

Bereits morgen wird in Sandbeiendorf das größte Feuer der Gemeinde durch die Ortsfeuerwehr entzündet. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Feuerwehr. Begleitet von einem Fackelumzug möchten die Organisatoren mit ihren Gästen zum Brennplatz gehen. Hier ist neben dem großen Feuer auch eine Versorgung durch den Mühlenbäcker mit zahlreichen Speisen und Getränken vorbereitet. Ein DJ wird für ausgelassene Stimmung sorgen.

Lesen Sie auch: Osterfeuer: Mindestens 50 Meter Abstand zu Bäumen halten

Das Holz für das Feuer ist bereits aufgestapelt und die riesigen Stämme werden für Wärme bis weit in die Nacht hinein sorgen.

Am Sonnabend, 30. März, lädt der Heimatverein Cröchern zum Osterfeuer auf den Festplatz am ehemaligen Kindergarten ein. Ab 18 Uhr werden die Flammen bei Leckereien vom Grill und verschiedenen Getränken entfacht. Auch hier freuen sich die Organisatoren auf zahlreiche Gäste.

Ebenfalls am Sonnabend lädt die Ortsfeuerwehr Dolle ab 18 Uhr zum traditionellen Brauchtumsfeuer am Gerätehaus ein. An der große Feuerschale sollen Einwohner und Gäste mit Speisen und Getränken versorgt werden. An einem extra Feuer können die Kinder Stockbrot zubereiten.

Asche muss entsorgt werden

Osterfeuer haben eine lange Tradition. Diese Freudenfeuer sollten einst den Frühling willkommen heißen und alles Böse vertreiben. Nach dem langen Winter begrüßte man auf diese Weise das Wiedererwachen der Natur.

Osterfeuer entfachten bereits die alten Germanen zur Tag- und Nachtgleiche. Das Feuer symbolisierte die Sonne und das Licht, das die Dunkelheit besiegt. Die Asche diente früher außerdem als Dünger für die Felder.

Heute sind die Osterfeuer in erster Line Orte für ein gemütliches Beisammensein der Einwohner und Gäste, aber auch meist ein erster Treffpunkt nach den Winter monaten.

An den wärmenden Flammen kann wieder gemeinsam erzählt und gefeiert werden. Osterfeuer lassen auch heute noch den Frühling erahnen und die erste Bratwurst vom Grill schmeckt hier besonders gut.

Lesen Sie auch: Darum gibt es in diesem Jahr kein Osterfeuer auf dem Burgberg in Wolmirstedt

Die Brauchtumsfeuer hinterlassen allerdings immer noch Asche, aber diese wird nicht mehr – wie bei den alten Germanen – zur Düngung verwendet, sondern muss von den Veranstaltern kostenpflichtig entsorgt werden.

Noch mehr Osterfeuer

Weitere Osterfeuer in der Elbe-Heide gibt es am 30. März in folgenden Orten: In Hillersleben Dorf wird das Osterfeuer um 18 Uhr am Festplatz entzündet, in Born trifft man sich um 18.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in der Dorfstraße 20. Der Umzug verläuft über die Hüttsche Straße bis zum Brennplatz am Kamp. In Angern lodern die Flammen ab 18 Uhr am Dorfteich und ab 19 Uhr in Mahlwinkel am Sportplatz. Der Kulturverein Lindhorst lädt ab 19 Uhr am Schlagberg ein. Der SV Concordia Rogätz bereitet das Feuer bereits morgen am Kapellenberg vor. Beginn ist um 19 Uhr.