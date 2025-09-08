Die Singegruppe „Kolorit“ ist fester Bestandteil des öffentlichen Lebens in Wolmirstedt. Nun wurde ihr Gründer Sergey Kozlov mit dem Integrationspreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

Wolmirstedt. - Kaffeetrinken gehört zu den Proben der Singegruppe „Kolorit“ dazu, aber sobald die Lieder angestimmt werden, pocht Sergey Kozlov auf Disziplin. Die Gruppe wird zu vielen Festen eingeladen, in ihren farbenfrohen Trachten fallen sie auf, die Musik muss stimmen. Für das musikalische Engagement, vor allem für das Zusammenbringen mehrerer Nationalitäten, wurde Sergey Kozlov (68) mit dem Integrationspreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.