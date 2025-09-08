ÖPNV am Damaschkeplatz Warum MVB-Bahnen so lange unter Ersatzbrücke des Magdeburger Rings nicht fahren
Immer wieder wurde Kritik laut, dass die Magdeburger Straßenbahnen immer noch nicht über den Damaschkeplatz fahren. Die Volksstimme hat nachgefragt.
Aktualisiert: 08.09.2025, 08:06
Magdeburg. - Für die Stadtfelder Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs kommt es von Montag (8. September 2025) bis einschließlich Mittwoch noch einmal dick: Da unter der Ringbrücke am Magdeburger Damaschkeplatz die Oberleitungen aufgehängt werden müssen, wird der Straßenbahnverkehr in Stadtfeld-Ost eingestellt. Ab Donnerstag ist der direkte Weg in die Innenstadt dann wieder frei. Allerdings: Hätte das nicht alles ein bisschen schneller gehen können, nachdem der übrige Verkehr unter der Brücke längst wieder rollt?