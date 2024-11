In der Gemeinde können gemeinnützige Organisationen auch im kommenden Jahr wieder auf Gelder aus der Investitionsförderung hoffen. Die Anträge liegen vor und werden nun in den politischen Gremien beraten.

Ob Sport-, Heimat- oder Kinder- und Jugendverein: Gemeinnützige Organisationen in Barleben, Meitzendorf oder Ebendorf haben Anträge in Höhe von insgesamt 62.000 Euro auf Investitionsförderungen bei der Gemeinde gestellt.

Barleben - Die Sportgemeinschaft (SG) „Eintracht“ Ebendorf gehört zu den großen Vereinen in der Gemeinde Barleben. Rund 500 Mitglieder sind in Abteilungen wie Fußball, Gymnastik, Tennis, Kegeln oder Bogenschießen organisiert. Auch die Tischtennis-Senioren sind ein fester Bestandteil der SG. Jeden Mittwochvormittag sorgen die etwa 28 Mitglieder für eine volle Turnhalle. Was die Tischtennisspieler von der Gemeinde wollen.