Betreutes Wohnen für Senioren in der Börde: Wohnkultur an der Ohre Wolmirstedt: An der Ohre entstehen Wohnungen für Senioren mit Pflegedienst

In der Wolmirstedter Fabrikstraße am Ohreufer entsteht ein weiteres Objekt, in dem Menschen ihren Lebensabend verbringen können. Nun wird der symbolische Grundstein gelegt.