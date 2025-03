Die besten Basketballer Sachsen-Anhalts in der U13 und U15 trainieren in Wolmirstedt bei Marco Klingenberg (nicht dabei), Janne Vogel und Romy Gille. Sascha Pilz (vorn Mitte) von der ÖSA Wolmirstedt spendiert Warm-up-Shirts.

Wolmirstedt. - Bei den Heimspielen der SBB Baskets in der Halle der Freundschaft fiebern Hunderte mit, bejubeln die aktuelle Sieges-Serie in der Bundesliga ProB. Doch auch im Nachwuchsbereich braut sich in Wolmirstedts Basketballwelt neuer Erfolg zusammen. In der „Academy“ trainieren die besten Spieler Sachsen-Anhalts der Altersklassen U13 und U15. Ihr Trainingsort ist die Sporthalle des Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasiums.