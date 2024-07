Wolmirstedt: Mann am Busbahnhof geschlagen und beraubt

Raubüberfall in Wolmirstedt

Busbahnhof in Wolmirstedt.

Wolmirstedt. - Einen schweren Raubüberfall gab es am Sonnabend, 6. Juli, um 18.52 Uhr am Wolmirstedter Busbahnhof. Wie die Polizei berichtet, war dort ein Mann aus dem Bus ausgestiegen, traf auf eine vierköpfige Personengruppe und unterhielt sich mit einer Person. Noch während des Gesprächs wurde der Mann von einer weiteren Person aus der Gruppe unvermittelt mit einem Teleskopschlagstock angegriffen. Am Boden liegend, wurde der Geschädigte weiter geschlagen.

Darüber hinaus forderte ein Täter die Herausgabe seines Mobiltelefons. Der Angegriffene gab es heraus, daraufhin entfernte sich die Personengruppe in Richtung Parkstraße.

Täter werden gesucht

Die Täter konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht aufgegriffen werden. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde ein Rettungswagen gerufen, der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Tatort wurden Spuren gesichert.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen schweren Raubes ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Börde in Haldensleben unter der Telefonnummer 03904/478-0 oder elektronisch über das E-Revier der Polizei Sachsen-Anhalt zu melden.