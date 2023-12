Extreme Wetter können für Schäden an Gebäuden sorgen. So teuer wurde es in der Börde. In Wolmirstedt sorgt indes bereits das zweite Hochwasser im Jahr 2023 für Frust.

Sturm und Hochwasser haben in der Börde in der Vergangenheit Schäden von mehreren tausend Euro verursacht.

Wolmirstedt. - Sturm, Hagel, Hochwasser: Extreme Wetterereignisse sorgen immer wieder für Schäden an Gebäuden und im Garten. Noch immer bewegt sich der Wasserstand der Ohre in Wolmirstedt in der Alarmstufe zwei, auch wenn die Lage sich zu entspannen scheint. Das Wasser zieht sich allmählich zurück, aber in so manchem Garten bleibt der Schaden.