Eine große Sause will der Wolmirstedter Kanuverein am Mittellandkanal zum Geburtstag ausrichten. Wie die Geschichte vor 75 Jahren an der Ohre begann.

Wolmirstedt. - Der Wolmirstedter Kanuverein steht für Sportler, die es an die Weltspitze schaffen, er ist dazu fester Bestandteil des Wolmirtstedter Stadtlebens. Ein paar Stichworte gefällig? Maike Jakob startete 2024 bei Olympia in Paris, 20 Mal wurde der Großbootcup am Mittellandkanal ausgerichtet, bei jedem Fest in Wolmirstedt versorgen die Kanuten Gäste. Zu so viel Engagement kann am 20.September am Elbeuer Bootshaus jeder gratulieren.