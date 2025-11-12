Nach viel Verwirrung soll der Magdeburger Weihnachtsmarkt 2025 nun doch starten können. Das kündigte die Oberbürgermeisterin am Mittwoch an. Geplant sind aber höhere Sicherheitsmaßnahmen.

Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll doch stattfinden

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt soll auch dieses Jahr stattfinden.

Magdeburg - Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll in diesem Jahr doch stattfinden können. Das teilte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz im Rathaus mit.