Einigung zwischen Stadt und Landesbehörde Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll doch stattfinden

Nach viel Verwirrung soll der Magdeburger Weihnachtsmarkt 2025 nun doch starten können. Das kündigte die Oberbürgermeisterin am Mittwoch an. Geplant sind aber höhere Sicherheitsmaßnahmen.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 13.11.2025, 09:34
Der Magdeburger Weihnachtsmarkt soll auch dieses Jahr stattfinden. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg - Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll in diesem Jahr doch stattfinden können. Das teilte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz im Rathaus mit.