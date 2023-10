Fitnessstudio, Blumenladen, Backshop, Ärzte, Apotheke, Physiotherapiepraxis und mehr residieren im Wohn- und Geschäftshaus am Zentralen Platz. Nun sind Mieter ausgezogen. Ist das erst der Anfang?

Dienstleister und Geschäfte haben im Wohn- und Geschäftshaus am Zentralen Platz ihren Sitz, es gibt Wohnungen und im Pavillon das „Käffchen“.

Wolmirstedt - Leere Geschäfte sind im Wohn- und Geschäftshaus am Zentralen Platz nicht sichtbar. Anders als in der Fußgängerzone scheint jeder Raum einem Zweck zu dienen und ist vermietet. Dennoch: In den vergangenen Tagen sind gleich zwei Mieter ausgezogen, die dort lange etabliert waren. Eine Rechtsanwaltsbürogemeinschaft und ein Frisör haben sich neue Bleiben gesucht. Ist das erst der Anfang?