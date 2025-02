Zielitz - Direkt im Theater Zielitz sind am Montag, 17. Februar, wieder Karten für die kommenden Veranstaltungen und die Kalimandscharo-Festspiele zu haben. Was die „Pension Schöller“ und „Dornröschen“ damit zu tun haben.

Lesen Sie auch: Zielitz: Wenn der Kali-Berg ruft

Dazu gehört „Rotkäppchen“ – ein Märchenspiel von Sigrid Vorpahl nach den Gebrüdern Grimm genauso, wie „Minirock und Rambazamba“ – eine Komödie, ebenfalls aus der Feder von Sigrid Vorpahl.

Der Besuchereingang des Theaters wird heute von 18 bis 19 Uhr geöffnet sein. Aber auch der Online-Vorverkauf ist voll im Gange und so sind gut 800 Karten bereits verkauft. Die Tickets gibt es ebenfalls im Biber Ticket-Shop.

Was die Zuschauer erwartet

Kreativ gestaltete Karten für die 25. Kalimandscharo-Festspiele sind bereits vorrätig. Für diese Vorstellungen wird schon seit Wochen geprobt. Präsentiert werden „Je öller, je döller – Pension Schöller“ und „Dornröschen – ganz schön ausgeschlafen“.

Lesen Sie auch: Zielitz: Minirock und Rambazamba auf dem Kaliberg

Das erwartet die Besucher: „Je öller, je döller – Pension Schöller“ zeigt auf, wie es den Provinzler Philipp Klapproth aus Kyritz an der Knatter mitten hinein in die Großstadt zieht – in das quirlige Berlin. Denn dort, so hat er gehört, dort leben die Verrückten. Und zu denen soll ihn sein Neffe Freddi führen. Freddi hingegen hat viele Ideen, aber wenig Mittel. „Zeig mir ein Irrenhaus von innen und ich leihe dir Geld für dein Tanzschuppen-Projekt“, hat sein Onkel Philipp ihm versprochen. Doch was soll Freddi tun, wenn gerade keine echte Anstalt zur Besichtigung steht? Doch dann gibt es eine geniale Idee: Er präsentiert seinem Onkel die sonderbaren Gäste der Pension Schöller als die Patienten einer Heilanstalt.

Warum „Dornröschen“ ganz schön ausgeschlafen ist, erfahren die Zuschauer im zweiten Stück. Rosalie ist das erste und einzige Kind von Königin Gerlinde und König Gerhard. Selbstverständlich wird das Mädchen von allen umsorgt, verwöhnt und sogar auf Rosen gebettet. Aber auch das kleine Dornröschen muss irgendwann erwachsen werden. Doch die Sternenfee Schnuppe hat mit ihrem Fluch für eine sehr lange währende Pause gesorgt.