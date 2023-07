Von vs

Die 23. Kalimandscharo-Festspiele in Zielitz sind jetzt zu Ende gegangen. Das Publikum war begeistert – und welches Fazit zieht das Holzhaustheater?

Zielitz - „Augen auf und durch“ - dieses Motto der FDJler aus der Komödie „Rock ’n’Roll im Kristallpalast“ fanden die Darsteller so gut, dass sie es vor jeder Vorstellung gemeinsam laut riefen. Und es hat tatsächlich geholfen: Obwohl die Anforderungen an Schauspiel- und Tanzkünste noch höher waren als im vergangenen Jahr, absolvierten sie alle Vorstellungen mit Bravour. Was die Festspiele noch zu bieten hatten.

Auch Schneewittchen und die sieben Zwerge begeisterten. Foto: Sigrid Vorpahl

Bereits vor Beginn der Festspiele waren alle Komödien-Vorstellungen ausverkauft. Das hatte es noch nie gegeben. „Und natürlich gab diese Tatsache allen Beteiligten noch mehr Motivation, um in jeder Vorstellung das Publikum zu begeistern“, heißt es in einer Mitteilung. Rund 3000 Besucher sahen die zehn Aufführungen der neuen Komödie. Und obwohl zwei Vorstellungen im Bergmannssaal stattfinden mussten, blieb die Stimmung dennoch gut.

Gute Stimmung zu erzeugen - das gelang auch den jüngsten Darstellern aus dem Märchenspiel „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Viele der Zwerge, aber auch einige erwachsene Darsteller, standen zum ersten Mal für das Holzhaustheater Zielitz auf der großen Salzbergbühne. Und auch sie konnten sich über gute Resonanz freuen: Mehr als 1200 Zuschauer besuchten die sechs Aufführungen und nur die letzte musste wegen des Wetters im Bergmannssaal stattfinden.

Applaus nach der letzten Vorstellung auf dem Salzberg. Foto: Sigrid Vorpahl

„Die Holzhaustheatermimen bedanken sich herzlich bei den Kaliwerkern für die Gastfreundschaft, bei den Bergmännern für die gute Betreuung und bei den Besuchern für die Spenden von FDJ-Hemden und alten Schultaschen“, so die Initiatoren. Der Song „Rogätz liegt an der Elbe“ wäre ohne diese Schultaschen sicher nur halb so schön gewesen.

Übrigens: Die Inszenierungen „Schneewittchen “ und auch „Kristallpalast“ werden in die neue Spielzeit übernommen und im Theater Zielitz aufgeführt.