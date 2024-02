Von VS

Sie wurde 1921 in Sangerhausen geboren, zog 1975 zu ihrer Tochter nach Zielitz und feierte jetzt einen seltenen Geburtstag.

Zielitz: Rosa Sahm feiert in Zielitz ihren 103. Geburtstag

Zielitz - Rosa Sahm, eine der ältesten Bewohnerinnen beim Pflegeunternehmen Humanas, hat jetzt ihren 103. Geburtstag im Wohnpark Zielitz gefeiert. Fabian Biastoch von der Geschäftsführung, die Familie der Jubilarin und das Team sind zum Gratulieren gekommen.

Trotz ihres Alters und ihrer zunehmenden Pflegebedürftigkeit bleibe sie mit ihrem unverwechselbaren Dickschädel eine beeindruckende Persönlichkeit, meint Katharina Horn, stellvertretende Pflegedienstleiterin im Wohnpark Zielitz – und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Was sie nicht will, das will sie nicht.“

Mit der Familie verbunden

Gemeinsam mit Horns engagiertem Team und Rosa Sahms Familie wurde der Ehrentag im Wohnpark Zielitz gebührend gefeiert. Fabian Biastoch, Humanas-Geschäftsführer, überbrachte eine Schale mit bunten Frühlingsblumen und stellte in der Gratulation die Familienbande heraus: „Ich finde es bewundernswert, wie stark der Zusammenhalt in ihrer Familie ist.“ Tochter Karin kümmere sich liebevoll um ihre Mutter und zeige damit eine bewundernswerte Verbundenheit.

Rosa Sahm wurde am 23. Februar 1921 in Sangerhausen geboren und wuchs dort als eines von sechs Geschwistern auf. Ihr Vater war Schaffner bei der Bahn. Die Kinder besuchten ihn oft bei der Arbeit, brachten ihm das Frühstück an den Bahnsteig und genossen gemeinsame Zugreisen im Urlaub. Trotz – oder gerade – wegen der Strenge des Vaters haben die Geschwister viel Unfug getrieben, aber auch immer sehr zusammengehalten.

Mit 75 Jahren ist die ehemalige Buchhalterin zu ihrer Tochter Karin Kunth nach Zielitz gezogen. Seit dem 1. Juni 2020 lebt sie als eine der ersten Bewohnerinnen im Humanas-Wohnpark.

Rosa Sahms Lebensgeschichte ist geprägt von starken Familienbanden und unvergesslichen Erinnerungen. Trotz ihrer fortschreitenden Demenz bleibt sie eine bewundernswerte Persönlichkeit.