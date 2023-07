Von vs

Die Löschzwerge und die Kita „Zwergenparadies“ in Zielitz sowie der Heidesportverein Colbitz bekamen jetzt einen Zuschuss für Projekte. Welche Maßnahmen umgesetzt werden können.

Der Heidesportverein Colbitz steckt die rund 500 Euro Spende in den Nachwuchs des HSV.

Zielitz/Colbitz - Mit der Aktion „Läuft bei Humanas“ haben die Humanas-Wohnparks an den Standorten Zielitz und Colbitz insgesamt 1.502 Euro für den guten Zweck gesammelt. Der Wohnpark Zielitz unterstützt die Freiwillige Feuerwehr des Ortes und die Kindertagesstätte „Zwergenparadies“. Die Colbitzer überreichten ihren Scheck an den Heidesportverein Colbitz.

Insgesamt 1008 Euro haben die Mitarbeiter aus dem Humanas-Wohnpark in Zielitz mit dem Fahrrad bei „Läuft bei Humanas“ gesammelt. Ihren Spendentopf verteilten sie auf zwei Einrichtungen des Ortes.

Spendentopf in Zielitz und Colbitz verteilt

Pflegedienstleiterin Claudia Sill überreichte an Henrik Riebau, stellvertretend für die Freiwillige Feuerwehr, einen symbolischen Scheck für die „Zielitzer Löschzwerge“ über 504 Euro. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung unserer Kinderfeuerwehr“, so Henrik Riebau, der für die Spendenübergabe einen kleinen Löschangriff-Wettkampf zwischen Kindern und Humanas-Team vorbereitet hatte. „Mit dem Geld wollen wir ein kleines Löschfahrzeugmodell finanzieren, wodurch die Kinder die Arbeit der Feuerwehr noch besser kennenlernen können.“

„Mit den restlichen 504 Euro unterstützen wir den Kindergarten im Ort“, erklärt Claudia Sill. In der Kindertagesstätte „Zwergenparadies“ müsse die defekte Matschanlage repariert und zum Teil ersetzt werden, wie die Leiterin der Kindertagesstätte, Thekla Markworth, berichtet. Da kommt die Spende vom Zielitzer Team gerade recht.

Tradition: „Läuft bei Humanas“

Auch das Team aus dem naheliegenden Humanas-Wohnpark Colbitz war für die „Läuft bei Humanas“-Aktion auf Fahrrädern unterwegs und sammelte Kilometer für den guten Zweck. So kamen 494 Kilometer, also 494 Euro, zusammen, die sie in diesem Jahr dem Heidesportverein Colbitz gespendet haben.

Der Verein mit Fußball-Abteilungsleiterin Gesine Peters und Trainer Florian Hartmann möchte das Geld für neue Trikots verwenden. Die Anzahl des Nachwuchses sei so gewachsen, da es zuletzt zahlreiche Neuzugänge geben habe, dass der Bestand aufgestockt werden muss.

Das gespendete Geld haben die Mitarbeiter der beiden Wohnparks im Zuge der jährlichen „Läuft bei Humanas“-Aktion im Frühjahr gesammelt. Für jeden durch Radfahren oder Laufen erzielten Kilometer erhielten sie einen Euro durch die Humanas-Stiftung, die sie wiederum an einen Verein oder eine Initiative ihrer Wahl spenden konnten.

Unter dem Leitgedanken „Erlebe das Leben“ stehen in der gemeinnützigen Humanas-Stiftung Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. Die Stiftung fördert Projekte der Wissenschaft und Forschung sowie der Kinder- und Jugendhilfe, der Erziehung und des Sportes.