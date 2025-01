Wer an Wochenenden und Feiertagen in Wolmirstedt spazieren geht, sollte nicht zu sehr auf öffentliche Toiletten vertrauen.

Wo gibt es in Wolmirstedt öffentliche Toiletten?

Wolmirstedt. - Der Jahreswechsel ins Jahr 2025 war gerade vorbei, da spazierten zwei Damen aus Bayern durch Wolmirstedt. „So eine hübsche, kleine Stadt“, konstatierten sie. Doch es gab ein Problem. Sie konnten an diesem Feiertag in der Innenstadt keine öffentliche Toilette nutzen. Ihr Geld waren sie trotzdem los. Was ist das Problem und lässt es sich lösen?