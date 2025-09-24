Nach Vandalismus und Rückschlägen startet Steven Arnecke mit zwei Verkaufsautomaten in Dahlenwarsleben durch. Neben amerikanischen Süßigkeiten gibt es jetzt viel mehr.

Steven Arnecke vor seinen zwei Automaten in Dahlenwarsleben, in denen jetzt unter anderem auch Wurst zu haben ist.

Dahlenwarsleben - Steven Arnecke ist wieder glücklich. Mit einem Lächeln im Gesicht steht er vor seinen beiden Automaten in der Mittagstraße vor den Restaurant „Paparazzi“ in Dahlenwarsleben. Einer der beiden Verkaufsmaschinen ist ganz neu. „Jetzt gibt es wieder eine Einkaufsmöglichkeit für die Einwohner unseres Ortes“, freut sich der Automatenbetreiber.